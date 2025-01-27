В Турции собака принесла ветеринарам больного щенка

В Стамбуле бродячая собака принесла своего больного щенка в ветеринарную клинику. Об этом написал People.

Собака появилась у дверей клиники в дождливый день. В зубах она осторожно несла новорожденного щенка. Сотрудник клиники забрал малыша у матери. Сперва он подумал, что щенок уже мертв. Но это оказалось не так.

Щенок был очень холодным, но у него еще сохранялось сердцебиение. Ветеринары сумели реанимировать малыша с помощью укола адреналина. Пока врачи работали, мать щенка терпеливо ждала у входа, заглядывая внутрь помещения.

Вскоре маму воссоединили с ее сыном. Кроме того, в клинику через некоторое время принесли еще одного щенка — как оказалось, он был братом недавно спасенного. Второго щенка тоже выходили.

«Сейчас у них все хорошо, они в добром здравии. С каждым днем им становится лучше», — поделился ветеринар Батуралп Доган.

Он рассказал, что из всего помета выжили только два щенка, которые получили ветеринарную помощь. Остальные четыре малыша погибли.