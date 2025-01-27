Японцы победили на чемпионате мира по приготовлению десертов

Команда из Японии победила на чемпионате мира по кондитерскому искусству. Турнир проходил во Франции, сообщает CNN.

Соревнования проходили 20 и 21 января. В каждой команде было по три участника: специалисты по шоколаду, льду и сахару. Им нужно было приготовить три десерта, которые отражали бы культуру их стран: замороженный, ресторанный (в него судьи сами добавляют заранее приготовленную начинку) и шоколадный.

На приготовление изделий кондитерам отводилось по пять часов. Судьи оценивала не только вкус, но и дизайн. Китайская команда слепила дракона, а мексиканская смешала кукурузу и шоколад. Конкурсанты пытались выделиться и внешним видом: французы оделись в бретонские полосатые рубашки и береты, мексиканцы надели маски в виде сахарных черепов, а британцы — кепки газетчиков и галстуки-бабочки.

Японские кондитеры приготовили абрикосовое угощение, напоминающее игрушку волчок, и смешали лимон, грушу, бархатцы и шоколадную плитку в виде традиционного орнамента асаноха. Французы, занявшие второе место, приготовили шоколадные яйца, а малазийцы (третье место) — десерт из цитрусов и абрикосов.