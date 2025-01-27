«Вы уедете другим человеком»: HBO показал трейлер третьего сезона «Белого лотоса»

Студия HBO показала трейлер третьего сезона «Белого лотоса». Продолжение хитового шоу стартует 16 февраля.

Трейлер знакомит нас с главными героями третьего сезона, местом действия которого становится Таиланд. В центре сюжета вновь оказываются постояльцы богатого отеля, которые теряют свое состояние на фоне роста местной преступности.

«Что происходит в Таиланде, то остается в Таиланде», — игриво героиня Мишель Монахан, пока она и ее друзья чокаются бокалами.

Помимо звезды «Миссия невыполнима-3» и «Настоящего детектива» в продолжении шоу сыграли Уолтон Гоггинс («Фоллаут»), Кэрри Кун («Фарго») и Лесли Бибб («Уикенд с батей»), Джейсон Айзекс («Гарри Поттер и Тайная комната»), Паркер Поузи («Тусовщица»), Патрик Шварценеггер и другие. Также к своей роли из первого сезона вернется Наташа Ротуэлл.

Для работы над третьим сезоном в режиссерское кресло вернулся Майк Уайт, поставивший два прошлых сезона антологии.