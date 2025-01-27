«Вы уедете другим человеком»: HBO показал трейлер третьего сезона «Белого лотоса»

Сегодня / 12:25
Православные активисты пожаловались на хит российских школьниц «Сигма-бой»
Сегодня / 17:59
Джереми Аллен Уайт сыграет главную роль в романтической драме на Netflix
Сегодня / 17:43
Исследование: зумеры менее склонны к атеизму, чем их родители
Сегодня / 16:55
Турецкий ремейк «Холопа» возглавил прокат в РФ
Сегодня / 16:44
Новый альбом Леди Гаги «Mayhem» выйдет 7 марта
Сегодня / 16:11
В Турции собака принесла ветеринарам больного щенка
Сегодня / 15:58
Японцы победили на чемпионате мира по приготовлению десертов
Сегодня / 15:12
Госпитализировали худрука Театра Моссовета Евгения Марчелли
Сегодня / 15:02
Сооснователя «Смысловых галлюцинаций» Владимира Бурдина арестовали за причинение тяжких травм
Сегодня / 14:48
«Супермен» Джеймса Ганна получил новый тизер
Сегодня / 14:17
Американский рэпер DaBaby выступит в Москве в феврале
Сегодня / 14:00
Фильм «Мастер и Маргарита» получил главный приз премии кинокритиков «Белый слон»
Сегодня / 13:47
Китайский ИИ обвалил акции американских технокорпораций
Сегодня / 13:14
Умер актер и медиаменеджер Игорь Янковский
Сегодня / 13:02
«Высокие требования при недостаточных навыках»: российские работодатели пожаловались на зумеров
Сегодня / 12:51
«Слово пацана» вновь стал самым популярным сериалом года у россиян
Сегодня / 12:05
В Башкортостане создали реестр народных целителей
Сегодня / 11:31
Полицейского корги в Китае лишили премии за сон на работе и мочеиспускание в миску с едой
Сегодня / 11:26
«Одиссею» Кристофера Нолана снимут на острове в Сицилии, где, по легенде, высадился Одиссей
Сегодня / 11:20
Тимоте Шаламе исполнил песни Боба Дилана в эфире «SNL»
Сегодня / 10:52
«Я был ленивым»: Билл Мюррей признался, что не искал роли в последние годы
Сегодня / 10:24
В Лондоне впервые покажут работы Ван Гога, созданные во французской больнице
Сегодня / 10:20
Гимнастке Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск
Обновлено сегодня в 10:06
В Сочи толпа подростков устроила бунт из‑за отмены концерта блогера Ивана Золо
Сегодня / 09:20
В Европарламенте назвали песню «Сигма-бой» примером российской пропаганды
Сегодня / 09:14
В Москве новый температурный рекорд ― такого тепла в этот день в городе не было 111 лет
Сегодня / 08:38
Стартовали съемки второго сезона сериала «Грызня»
Сегодня / 07:50
Прибытие ксеноморфа на Землю в новом тизере сериала «Чужой: Земля»

«Вы уедете другим человеком»: HBO показал трейлер третьего сезона «Белого лотоса»

Сегодня в 16:07
Фото: HBO/YouTube

Студия HBO показала трейлер третьего сезона «Белого лотоса». Продолжение хитового шоу стартует 16 февраля.

Трейлер знакомит нас с главными героями третьего сезона, местом действия которого становится Таиланд. В центре сюжета вновь оказываются постояльцы богатого отеля, которые теряют свое состояние на фоне роста местной преступности.

«Что происходит в Таиланде, то остается в Таиланде», — игриво героиня Мишель Монахан, пока она и ее друзья чокаются бокалами.

Помимо звезды «Миссия невыполнима-3» и «Настоящего детектива» в продолжении шоу сыграли Уолтон Гоггинс («Фоллаут»), Кэрри Кун («Фарго») и Лесли Бибб («Уикенд с батей»), Джейсон Айзекс («Гарри Поттер и Тайная комната»), Паркер Поузи («Тусовщица»), Патрик Шварценеггер и другие. Также к своей роли из первого сезона вернется Наташа Ротуэлл.

Для работы над третьим сезоном в режиссерское кресло вернулся Майк Уайт, поставивший два прошлых сезона антологии.

За несколько дней до выхода ролика HBO объявил о продлении сериала на четвертый сезон. Его съемки стартуют в 2026 году.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами