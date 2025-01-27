Госпитализировали худрука театра Моссовета Евгения Марчелли

Художественного руководителя театра имени Моссовета Евгения Марчелли госпитализировали. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на представителя театра Валентина Василькова.

Марчелли положили в больницу «в связи с проблемами с давлением». Его состояние оценивается как хорошее. Васильков отметил, что театрального деятеля решили госпитализировать «на всякий случай, так как он перенес коронавирус на ногах».

Марчелли исполнилось 67 лет в мае 2024 года. Он родился в Бишкеке, окончил актерское отделение Ярославского театрального училища, а затем отучился на режиссера драматического театра в Театральном училище имени Щукина в Москве.

С 1981 по 1985 год Марчелли работал актером в Брянском Театре юного зрителя. В 1985 году Марчелли стал режиссером-постановщиком театра города Советска. В 1996 году он работал в Театре имени Вахтангова, в 1998–1999 годах был главным режиссером Театра драмы в Калининграде.