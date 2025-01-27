«Супермен» Джеймса Ганна получил новый тизер

DC выпустила новый 30-секундный тизер «Супермена» от режиссера Джеймса Ганна. Картина выйдет в международный прокат 11 июля.

В ролике супергерой в исполнении Дэвида Коренсвета летает над заснеженными горами и закрывает девочку от взрыва. В тизере также появляется один из антагонистов ― таинственный человек в черном, который, вероятно, окажется в команде Лекса Лютора, главного злодея.

«Супермен» станет первой картиной в перезапущенной кинематографической вселенной DC. В фильме супергерой столкнется со множеством опасных злодеев и окажется не таким неуязвимым, а его верным помощником впервые на экране станет суперпес Крипто.

Роль Лоис Лейн досталась Рейчел Броснахан («Удивительная миссис Мейзел»), а Лекса Лютора — Николасу Холту («Меню»). С ними в актерском составе — Скайлер Гисондо («Лакричная пицца»), Изабела Мерсед («Чужой: Ромул») и Энтони Карриган («Барри»).