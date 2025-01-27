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Сооснователя «Смысловых галлюцинаций» Владимира Бурдина арестовали за причинение тяжких травм

Сегодня в 15:02
Фото: nastya3108/YouTube

В Екатеринбурге отправили в СИЗО сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью общеопасным способом, передает новостной портал «Е1».

Учитывая статью (111 ч. 2 УК РФ), по которой Бурдина арестовали, «Е1» предполагает, что речь идет о применении оружия. Под стражей 51-летний музыкант пробудет до 11 февраля.

В 2018 году Бурдина признали психически больным. Годом ранее он нанес несколько ножевых ударов посетителю супермаркета во время ссоры, тогда его также задерживали за причинение тяжких травм, но отпустили после решения суда.

Бурдин написал хита «Молодость жива» и других песен «Смысловых галлюцинаций». В группе он пробыл до 1993 года. В молодости он несколько раз попадался на кражах, пишет «Е1».

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