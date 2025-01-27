Фильм «Мастер и Маргарита» получил главный приз премии кинокритиков «Белый слон»

Сегодня в 14:00

Национальная премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» объявила лауреатов своей премии. В категории «Лучший полнометражный игровой фильм» победила картина Михаила Локшина «Мастер и Маргарита».

Всего экранизация романа Булгакова получила шесть наград, в том числе за лучший сценарий, лучшую музыку и лучшую работу художника. Исполнитель роли Воланда немецкий актер Аугуст Диль отмечен как лучший актер второго плана.

В спецноминации «Событие года» «Мастер и Маргарита» разделила победу с актерским составом «Аноры»: Юрой Борисовым, Марком Эйдельштейном, Дарьей Екамасовой и Алексеем Серебряковым.

Лучшим сериалом признан «Преступление и наказание» Владимира Мирзоева, лучшей режиссерской работой ― «Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе. В номинации для документальных фильмов победил «#подногами» Алексея Федорченко, для анимационных лент ― «Папины письма» Алексея Евстигнеева.

Приз за главную мужскую роль забрал Александр Робак («Вечная зима»), за главную женскую ― Алина Ходжеванова («Филателия»), за женскую роль второго плана ― Самал Еслямова («Папа умер в субботу»).