Американский рэпер DaBaby выступит в Москве в феврале

VK Stadium анонсировал концерт американского рэпера DaBaby. Он выступит в Москве 28 февраля.

Стоимость билетов начинается от 5000 рублей за танцевальный партер и доходит до 30 тыс. рублей за супер-ВИП. Перед концертом рэпера выступит специальный гость, имя которого не раскрывается.

DaBaby прославился благодаря треку «Suge», который набрал более 150 млн прослушиваний в Spotify. Впоследствии он был номинирован на «Грэмми» за лучшее рэп-исполнение и лучшую рэп-песню.