Умер актер и медиаменеджер Игорь Янковский

В возрасте 73 лет скончался актер и медиаменеджер Игорь Янковский. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники на рекламном рынке и Ассоциацию коммуникационных агентств России.

По данным телеграм-канала Shot, сын народного артиста СССР Ростислава Янковского и племянник народного артиста СССР Олега Янковского умер из‑за онкологического заболевания.

По версии Mash, предварительной причиной смерти стали осложнения на фоне цирроза печени. Канал пишет, что у актера также были двусторонняя пневмония, отек легких и мозга.

В 1974-м Янковский окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и до 1992-го играл в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Среди его работ в кино и сериалах — «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» и «Ералаш». Он также вел программу «Алчность» на НТВ.