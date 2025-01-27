Китайский ИИ обвалил акции американских технокорпораций

Новое обновление модели ИИ от китайского разработчика DeepSeek обвалило акции американских и европейских техногигантов. Об этом сообщают CNN и Bloomberg.

Нейросеть DeepSeek под названием R1 можно сравнить с ChatGPT: у нее такие же функции, но большая часть из них бесплатная, пишет CNN, в отличие от сервисов OpenAI, Google или Meta*. В китайской компании утверждают, что на обучение новейшей модели потребовалось всего 5,6 млн долларов, в то время как ее зарубежные конкуренты заявляли о сотнях и миллиардах долларах, потраченных на разработку их сервисов.

К примеру, в январе Meta объявила, что потратит 65 млрд долларов на разработку своей модели ИИ. В 2024 году гендиректор OpenAI Сэм Альтман говорил о триллионах долларов, которые понадобятся для поддержки центров обработки данных.

После релиза R1 акции Nvidia, производящей чипы для ИИ, потеряли 10% стоимости, а фьючерсы нью-йоркской биржи Nasdaq за ночь упали на 5,2%, в то время как позиции китайский игроков усилились. Китайская нейросеть заняла первое место в App Store в США и еще пяти странах среди бесплатных приложений, обойдя ChatGPT. Один из ведущих мировых инвесторов в сфере технологий Марк Андриссен назвал DeepSeek «одним из самых удивительных и впечатляющих прорывов», которые он когда‑либо видел.

22 января Дональд Трамп анонсировал инвестиции в 500 млрд долларов в искусственный интеллект в США. Деньги получат OpenAI, SoftBank и Oracle, а их совместное предприятие получило название Stargate. В Техасе запущено строительство первого центра «физической и виртуальной инфраструктуры для поддержки следующего поколения ИИ» — такие центры появятся по всем США. Как ожидается, рабочие места получат 100 тыс. человек.