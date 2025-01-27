«Слово пацана» вновь стал самым популярным сериалом года у россиян

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» второй год подряд возглавил «Индекс Кинопоиск Pro», который сравнивает популярность шоу на основе аналитики Google и «Яндекса». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

В первую пятерку также вошли турецкая мелодрама «Зимородок», российские «Жизнь по вызову» и «Универ», а также «Пацаны» производства США.

По словам аналитиков, в 2024 году россияне предпочли франшизы и уже известные аудитории проекты новым сериалам. Впервые за историю «Индекса Кинопоиска Pro» в двадцатку самых популярных проектов года не попала ни одна отечественная премьера.

Лучший результат среди новых российских сериалов показал ремейк «Постучись в мою дверь в Москве», набрав в пять раз меньше баллов, чем лидер рейтинга.

Общий интерес к сериалам вновь вырос, но если в 2023 году рост обеспечили прежде всего российские премьеры, то в этот раз зрители скорее интересовались новыми сезонами любимых сериалов.