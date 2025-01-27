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В Башкортостане создали реестр народных целителей

Сегодня в 12:05
Фото: William Farlow/Unsplash

Минздрав Башкортостана запустил реестр специалистов, которые могут официально заниматься народной медициной. Это первый в РФ подобный список, сообщает «Коммерсант».

В реестр пока что вошли семь человек, которые, как указано, занимаются траволечением, костоправством, ароматерапией, йогатерапией, акупунктурой, тибетской пульсотерапией и применяют «этнические методы психологического воздействия». Они получили официальное разрешение на это, подав в ведомство по охране здоровья заявление, как того требует законодательство Башкортостана.

«Право на занятие народной медициной на территории республики имеет гражданин, получивший разрешение министерства. Оно выдается сроком на пять лет, лишение производится по решению министерства», — сообщили в Минздраве РБ.

Член думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев считает, что власти Башкортостана «сделали шаг к контролю над ситуацией» с распространением нетрадиционной медицины. В Госдуме идут обсуждения о создании такого же реестра, но федерального уровня.

Однако вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов считает создание таких реестров бесполезным: вместо этого нужно «преследовать тех, кто нарушает закон» и вредит здоровью людей. «По определению, все, что делают целители, с точки зрения медицины бесполезно. Это может быть людям приятно — как массаж, например. Ну если им нравится, то пусть платят деньги. Но никаких настоящих или ненастоящих целителей не существует», — отметил он.

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