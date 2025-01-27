В Башкортостане создали реестр народных целителей

Минздрав Башкортостана запустил реестр специалистов, которые могут официально заниматься народной медициной. Это первый в РФ подобный список, сообщает «Коммерсант».

В реестр пока что вошли семь человек, которые, как указано, занимаются траволечением, костоправством, ароматерапией, йогатерапией, акупунктурой, тибетской пульсотерапией и применяют «этнические методы психологического воздействия». Они получили официальное разрешение на это, подав в ведомство по охране здоровья заявление, как того требует законодательство Башкортостана.

«Право на занятие народной медициной на территории республики имеет гражданин, получивший разрешение министерства. Оно выдается сроком на пять лет, лишение производится по решению министерства», — сообщили в Минздраве РБ.

Член думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев считает, что власти Башкортостана «сделали шаг к контролю над ситуацией» с распространением нетрадиционной медицины. В Госдуме идут обсуждения о создании такого же реестра, но федерального уровня.