«Моана-2» вышла в «цифре»

Сегодня, 28 января, на Prime Video состоялся цифровой релиз мультфильма «Моана-2».

Мультфильм вышел в мировой прокат в конце ноября и с того момента собрал более миллиарда долларов. «Моана-2» стала третьим релизом Disney 2024 года после «Головоломки-2» и «Дэдпула и Росомахи», заработавшим миллиард долларов.

Ни один из конкурентов студии не заработал 1 млрд долларов на одном фильме, хотя ближе всего к этому показателю подошла Universal с «Гадким я-4» (969 млн).

Действие мультфильма происходит через три года после событий первой ленты. За это время семья Моаны немного увеличилась: у нее появилась младшая сестра.

Согласно синопсису, «услышав неожиданный зов от своих предков-путешественников, Моана должна отправиться в далекие и опасные моря Океании, чтобы окунуться в приключения, подобных которым она еще не встречала».