«Моана-2» вышла в «цифре»

Сегодня, 28 января, на Prime Video состоялся цифровой релиз мультфильма «Моана-2».
Мультфильм вышел в мировой прокат в конце ноября и с того момента собрал более миллиарда долларов. «Моана-2» стала третьим релизом Disney 2024 года после «Головоломки-2» и «Дэдпула и Росомахи», заработавшим миллиард долларов.
Ни один из конкурентов студии не заработал 1 млрд долларов на одном фильме, хотя ближе всего к этому показателю подошла Universal с «Гадким я-4» (969 млн).
Действие мультфильма происходит через три года после событий первой ленты. За это время семья Моаны немного увеличилась: у нее появилась младшая сестра.
Согласно синопсису, «услышав неожиданный зов от своих предков-путешественников, Моана должна отправиться в далекие и опасные моря Океании, чтобы окунуться в приключения, подобных которым она еще не встречала».
К ролям Моаны и полубога Мауи вернулись Аулии Кравальо и Дуэйн Джонсон. Режиссером новой части стал Дэвид Дж.Деррик-мл. Он работал в качестве аниматора над первой «Моаной», «Мегамозгом», «Как приручить дракона» и ремейком «Короля Льва».