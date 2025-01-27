«Высокие требования при недостаточных навыках»: российские работодатели пожаловались на зумеров

Российские компании рассказали о проблемах во взаимоотношениях с сотрудниками поколения Z. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные опроса аудиторско-консалтинговой компании Kept.

В сложностях во взаимодействии с зумерами признались 52% респондентов. Из них 88% работодателей пожаловались на «слишком высокие требования к вознаграждению при недостаточных знаниях и навыках».

82% сообщили, что молодые сотрудники быстро теряют интерес к работе, 56% отметили эмоциональную чувствительность, а еще 44% — клиповое мышление.

В ходе исследования более трети российских работодателей также рассказали о росте проблемы джоб-хоппинга — увольнения сотрудников, проработавших в компании меньше года. Две трети опрошенных компаний столкнулись с ним среди рабочего и обслуживающего персонала. 59% заявили, что тенденция касается начинающих специалистов, 38% — квалифицированных кадров, а еще 7% — топ-менеджмента.