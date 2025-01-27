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Православные активисты пожаловались на хит российских школьниц «Сигма-бой»

Сегодня в 12:25
Фото: @badsee_official

Общественное движение «Сорок сороков» обратилось в Генпрокуратуру с просьбой проверить хит «Сигма-бой» из‑за якобы откровенных танцев детей в клипе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Православные активисты просят внести изменения в ФЗ «Об информации» и запретить сексуализацию детей. Они также просят проверить детские конкурсы красоты и пилонный спорт.

Ранее немецкий политик и член Европарламента от социально-либеральной партии «Вольт Европа» Нела Риль назвала примером российской пропаганды хит «Сигма-бой». «Вы знаете про „Сигма-бой“? „Сигма-бой“ — это вирусный русский троп, используемый в социальных сетях, который передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир», — сказала она. Рильвыразила уверенность, что популярность песни среди подростков — это один из примеров российского проникновения в популярный дискурс.

Автор «Сигма-боя» Михаил Чертищев ответил на критику евродепутата и православных активистов. По его словам, в текст не закладывались «какие‑то патриархальные или матриархальные смыслы».

«Я даже перечитал слова и не нашел чего‑то связанного с патриархатом. Песня вообще не про это, она про легкие взаимоотношения между девчонками и парнями. То есть <…> какой‑то политизации не было в треке. Но мне кажется, что нам в любом случае это на руку, потому что все, что попадает под запрет, становится еще интереснее для слушателей, люди начинают больше следить за артистами», — сказал он.

Отвечая на претензии движения «Сорок сороков», Чертищев отметил, что обратить внимание надо на саму организацию, которая «что‑то увидела» в обычных танцах 11-12-летних девочек: «У нас там нет никаких суперкоротких юбок, мы вообще не продвигаем детей в таком направлении. Если они что‑то увидели, я думаю, что это вопрос больше в их сторону — что они там увидели и почему они вообще что‑то такое видят подобное».

В середине января песня «Сигма-бой» попала на седьмую строчку чарта Billboard танцевальных и поп-песен. Композиция, исполненная российскими школьницами, 11-летней Бэтси и 12-летней Марией Янковской, обогнала хит Кэти Перри «I’m His, He’s Mine», бэнгер «Two» канадского рэпера bbno$ и лид-сингл с предстоящего альбома Кеши «Joyride».

Трек появился в сети в октябре 2024-го и быстро стал вирусным за рубежом. Сперва он попал в тренд, где блогеры приходят в общественное место и на полную громкость включают глупые песни, которые слушать при людях неловко. После этого припев «Сигма-боя» захватил умы игроков Roblox и берлинских битмейкеров. За три месяца композиция собрала на ютубе более 51 млн просмотров.

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