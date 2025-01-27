Полицейского корги в Китае лишили премии за сон на работе и мочеиспускание в миску с едой

Первую в Китае полицейскую собаку породы корги лишили премии по итогам года за сон на работе и мочеиспускание в собственную миску с едой. Об этом сообщает South China Morning Post.

Корги Фу Цзай стал резервным оперативником по поиску взрывчатых веществ в январе 2024 года, будучи четырехмесячным щенком. За два месяца до этого его заметил в парке тренер полицейских псов Чжао Циншуай. Он заверил владельца, что у питомца есть потенциал и он соответствует строгим критериям отбора. Хозяин согласился отдать Фу Цзая на службу в полицию.

В октябре 2024 года Фу Цзай стал полноценной полицейской собакой, а в январе 2025-го его наградили за успехи на службе красным цветком, а также лакомствами и игрушками. Видео с этим стало вирусным в соцсетях.

Видео: Douyin

Полицейский в ролике сказал, что Фу Цзай «отлично проявил себя» в этом году, «выполнил множество заданий по обеспечению безопасности и повысил авторитет полицейских собак Вэйфана». Однако из‑за его недавнего поведения ― сна на рабочем месте и мочеиспускания в собачью миску ― корги вынесли выговор и конфисковали закуски в качестве наказания. В итоге из наград Фу Цзаю оставили только красный цветок.