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«Одиссею» Кристофера Нолана снимут на острове в Сицилии, где, по легенде, высадился Одиссей

Сегодня в 11:26
Фото: Vivien Killilea/Getty Images for Paramount Pictures

Адаптация «Одиссеи» Кристофера Нолана частично снимут на Сицилии, которая, по мнению ученых, была местом странствий Одиссея в эпосе Гомера, пишет Variety.

Съемки сицилийской части «Одиссеи» Нолана должны начаться примерно через два месяца на острове Фавиньяна, известном как «козий остров». Считается, что именно там, по замыслу Гомера, Одиссей высадился со своей командой, чтобы зажарить коз и запастись едой. Островок входит в архипелаг Эгади у северо-западного побережья Сицилии.

По словам нескольких источников, Нолан, вероятно, также снимет часть крупнобюджетного эпика на Эолийских островах Сицилии. Но основная часть сицилийских съемок мифического боевика будет проходить в Фавиньяне. Другие заявленные места съемок — Великобритания и Марокко.

Итальянская компания Wildside, принадлежащая Freemantle, обслуживает сицилийские съемки «Одиссеи», которую Нолан продюсирует вместе с Эммой Томас под вывеской Syncopy для Universal Pictures.

В актерский состав «Одиссеи» вошли Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендая, Люпита Ньонго, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон.

По информации голливудского инсайдера Мэтта Беллони, бюджет предстоящего фильма может достичь 250 млн долларов. Это поставит картину в один ряд с самым дорогим проектом режиссера — «Темный рыцарь: Возрождение легенды» 2012 года.

«Одиссея» повествует о десятилетнем путешествии Одиссея, царя Итаки, который возвращается домой после Троянской войны. По пути он сталкивается с многочисленными опасностями и узнает о гибели своих товарищей по экипажу.

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