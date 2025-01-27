«Я был ленивым»: Билл Мюррей признался, что не искал роли в последние годы

Билл Мюррей признался, что в последние не проявлял инициативы в поисках актерской работы, пишет Variety.

«Я был ленивым. У меня больше нет агента, так что я не первый человек, о котором думают люди, когда дело доходит до студийных фильмов», — рассказал Мюррей на кинофестивале «Сандэнс» во время разговора с критиком Элвисом Митчеллом.

При этом актер отметил, что хотел бы вернуться на экран. «Только в последний год, занимаясь этими [инди-фильмами], во мне вновь проснулся интерес к поиску материала», — сказал он. «Я жил жизнью окуня… ждал, когда на меня что‑нибудь свалится. Если что‑то попадет мне в рот, я это съем».

За последние годы звезда «Дня сурка» и «Трудностей перевода» снялся всего в нескольких инди-фильмах, среди которых — криминальная комедия 2024 « Отбросы» и драма «Друг» с Наоми Уоттс.

Карьера Мюррея застопорилась после инцидента в апреле 2022 года на съемках фильма «Быть смертным». Компания Searchlight Pictures приостановила производство из‑за жалоб на неподобающее поведение Мюррея на съемочной площадке с молодой ассистенткой. Съемки картины, который стала режиссерским дебютом Азиза Ансари, так и не возобновились.