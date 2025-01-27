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Гимнастке Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск

Сегодня в 10:20
Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Чемпионке России по художественной гимнастике 20-летней Лале Крамаренко врачи по ошибке удалили здоровый мениск. Об этом рассказала главный тренер сборной России Ирина Винер в интервью Надежде Стрелец.

«А почему Лале сделали такую операцию, что ей удалили здоровый мениск? Там есть два рога, один рог был поврежден, а второй рог был прекрасный. Так врач, которая ей делала [операцию], удалила ей здоровый рог», ― заявила Винер.

Крамаренко перенесла операцию летом 2024 года. После этого месяц она провела в Израиле и делала там «восстановительные процедуры», но «уже отрезанное не восстановишь», отметила тренер.

По ее словам, неудачную операцию сделали российские врачи, но их имена Винер раскрывать не стала.

Тренер сборной назвала Крамаренко «самой сильной гимнасткой страны» и заявила, что она «не вторая после [Алины] Кабаевой, она такая же». Однако шансы Крамаренко выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году, по словам Винер, оценить нельзя из‑за травмы.

Крамаренко — трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы (в команде), победительница Игр стран БРИКС в личном многоборье. В 2024 году ее признали спортсменкой года в России.

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