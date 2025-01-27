Гимнастке Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск

Чемпионке России по художественной гимнастике 20-летней Лале Крамаренко врачи по ошибке удалили здоровый мениск. Об этом рассказала главный тренер сборной России Ирина Винер в интервью Надежде Стрелец.

«А почему Лале сделали такую операцию, что ей удалили здоровый мениск? Там есть два рога, один рог был поврежден, а второй рог был прекрасный. Так врач, которая ей делала [операцию], удалила ей здоровый рог», ― заявила Винер.