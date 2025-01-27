В Лондоне впервые покажут работы Ван Гога, созданные во французской больнице

Две картины Винсента Ван Гога, созданные вскоре после того, как голландский художник изуродовал себе ухо, впервые выставят в Лондоне, пишет The Guardian.

Работы «Двор больницы в Арле» и «Палата в больнице в Арле» представят в Галерее Курто со следующего месяца. Это единственные произведения, созданные постимпрессионистом для больницы в Арле на юге Франции, в которой он лежал.

Работы купил в 1920-х годах швейцарский коллекционер Оскар Райнхарт. После его смерти они стали частью его 200-тысячной коллекции в Винтертуре, недалеко от Цюриха, которую до недавнего времени было запрещено передавать во временное пользование.

Музей на вилле Райнхарта, Am Römerholz, открылся для посетителей в 1970 году. Сейчас он временно закрыт на строительные работы, поэтому картины передадут в Курто для выставки «От Гойи до импрессионизма: Шедевры из коллекции Оскара Райнхарта». Она пройдет с 14 февраля по 26 мая.