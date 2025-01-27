Тимоте Шаламе исполнил песни Боба Дилана в эфире «SNL»

Тимоте Шаламе исполнил песни Боба Дилана на шоу «Saturday Night Live».

Так, он появился на сцене в темных солнцезащитных очках и исполнил «Outlaw Blues» из классического альбома 1965 года «Bringing It All Back Home».

Затем Шаламе спел «Three Angels» из альбома 1970 года «New Morning». Во время ее исполнения к нему присоединился Джеймс Блейк на фортепиано.

Актер также исполнил «Tomorrow Is a Long Time» — трек, который впервые был включен в альбом 1971 года «Bob Dylan’s Greatest Hits Vol. II».

«Никому не известный» рассказывает о начале карьеры легендарного фолк-музыканта в Нью-Йорке, вплоть до момента, когда он взял в руки электрогитару на Ньюпортском фестивале в 1965 году. Премьера фильма состоялась в январе 2025-го.

Режиссером выступил Джеймс Мэнголд, известный по лентам «Ford против Ferrari», «Прерванная жизнь», «Переступить черту» и «Логан: Росомаха». В актерский состав проекта также вошли Эдвард Нортон, Эль Фэннинг, Бойд Холбрук и Ник Офферман.

Во время подготовки к байопику Шаламе научился исполнять 30 песен Боба Дилана. «Для фильма мне пришлось выучить 13, скажем так, песен или что‑то вроде того, но в целом я мог бы сыграть, наверное, 30», — рассказал актер.