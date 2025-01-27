В Москве новый температурный рекорд ― такого тепла в этот день в городе не было 111 лет

В Москве установлен очередной температурный рекорд. На метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура +3,5 градуса, рекордная для 27 января, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Уже к 5 часам утра, несмотря на дождь, столбики термометров на опорной московской метеостанции ВДНХ поднялись до отметки +3,3, к 6 утра было уже +3,5. Прежний температурный максимум 1914 года, когда было +3,0, пал», ― написал он в телеграм-канале.

По словам Тишковца, днем 27 января температура продолжит расти ― до 4–6 градусов выше нуля. В комментарии РИА «Новости» синоптик добавил, что снег полностью растаял в Московском регионе и почти полностью в Москве. Последним бастионом зимы осталось Тушино, где сохранилось 3 сантиметра снежного покрова.

«Заключительная неделя января в мегаполисе началась с апрельской погоды, и необычайно теплый понедельник положил начало серии ежедневных температурных рекордов», ― отметил Тишковец.