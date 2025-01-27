В Москве новый температурный рекорд ― такого тепла в этот день в городе не было 111 лет

Вчера / 10:31
В Самаре лабрадор-поводырь стал студентом Института культуры
Сегодня / 10:52
«Я был ленивым»: Билл Мюррей признался, что не искал роли в последние годы
Сегодня / 10:24
В Лондоне впервые покажут работы Ван Гога, созданные во французской больнице
Сегодня / 10:20
Гимнастке Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск
Сегодня / 09:20
В Европарламенте назвали песню «Сигма-бой» примером российской пропаганды
Сегодня / 08:38
Стартовали съемки второго сезона сериала «Грызня»
Обновлено сегодня в 08:06
В Сочи толпа подростков устроила бунт из‑за отмены концерта блогера Ивана Золо
Сегодня / 07:50
Прибытие ксеноморфа на Землю в новом тизере сериала «Чужой: Земля»
Сегодня / 07:02
Эфиопия потребует у Великобритании вернуть украденные сокровища
Сегодня / 06:09
СК объявил в розыск Моргенштерна*
Сегодня / 05:47
Мультсериал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» продлили на третий сезон
Вчера / 17:02
Зимы в России стали теплее на 3 градуса за 50 лет
Вчера / 16:35
Гигантский айсберг может врезаться в остров у Антарктиды
Вчера / 15:10
Немец прожил под водой 120 дней и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Вчера / 13:22
Российские отели смогут получать статус Pet Friendly для гостей с питомцами
Вчера / 13:00
Роберт Эггерс не будет снимать кино о современности: «От мобильника на экране хочется удавиться»
Вчера / 12:36
Художник, осужденный за «тюремные неваляшки», будет отбывать наказание в фонде Захара Прилепина
Вчера / 11:29
В байопике о Бритни Спирс главную роль может сыграть Селена Гомес или Натали Портман
Вчера / 10:09
«Уезжают мусульманами, а возвращаются коммунистами»: талибы* запретили студентам ехать в Россию
Вчера / 09:11
Дейв Франко — о сравнениях с Луиджи Манджоне: «Я никогда не получал столько сообщений сразу»
Вчера / 08:13
Джордж Р.Р.Мартин выпустил научную работу по выдуманному инопланетному вирусу
Вчера / 07:12
Издательство Dark Horse отменило серию комиксов «Дети Ананси» Нила Геймана
Вчера / 06:31
Бенедикт Камбербатч не хочет возвращаться к «Шерлоку»: «Для этого нужно превзойти самих себя»
25 января / 20:47
Шторму в Великобритании дали имя персонажа из «Властелина Колец»
25 января / 17:59
В метро Москвы запретили слушать музыку и смотреть видео без наушников
25 января / 14:59
На ютубе заметили рекламу перед видео на много часов. Возможно, это борьба с блокировщиками рекламы
25 января / 13:49
В Госдуме разрабатывают ГОСТ для тюбингов
25 января / 13:18
У Лили Рейнхарт появилось расстройство пищевого поведения во время съемок «Ривердейла»

В Москве новый температурный рекорд ― такого тепла в этот день в городе не было 111 лет

Сегодня в 09:14
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

В Москве установлен очередной температурный рекорд. На метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура +3,5 градуса, рекордная для 27 января, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Уже к 5 часам утра, несмотря на дождь, столбики термометров на опорной московской метеостанции ВДНХ поднялись до отметки +3,3, к 6 утра было уже +3,5. Прежний температурный максимум 1914 года, когда было +3,0, пал», ― написал он в телеграм-канале.

По словам Тишковца, днем 27 января температура продолжит расти ― до 4–6 градусов выше нуля. В комментарии РИА «Новости» синоптик добавил, что снег полностью растаял в Московском регионе и почти полностью в Москве. Последним бастионом зимы осталось Тушино, где сохранилось 3 сантиметра снежного покрова.

«Заключительная неделя января в мегаполисе началась с апрельской погоды, и необычайно теплый понедельник положил начало серии ежедневных температурных рекордов», ― отметил Тишковец.

Недавно глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что январь 2025 года может стать вторым самым теплым в Москве за всю историю метеорологических наблюдений. «Пока январь 2020 года был самым „жарким“, и средняя месячная температура была ровно 0 градусов, вот такой теплый месяц, сейчас на втором месте пока идем», — заявил он.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами