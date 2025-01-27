В Европарламенте назвали песню «Сигма-бой» примером российской пропаганды

Немецкий политик и член Европарламента от социально-либеральной партии «Вольт Европа» Нэла Риль назвала примером российской пропаганды хит «Сигма-бой».

«Вы знаете про „Сигма-бой“? „Сигма-бой“ — это вирусный русский троп, используемый в социальных сетях, который передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир», — сказала она.

Риль выразила уверенность, что популярность песни среди подростков — это один из примеров российского проникновения в популярный дискурс. «Россия поняла, как внедрить эти идеи в общество: нацелиться на молодых украинцев с их телефонами, изменить истории, которые украинцы рассказывают своему обществу», — добавила она.

В середине января песня «Сигма-бой» попала на седьмую строчку чарта Billboard танцевальных и поп-песен. Композиция, исполненная российскими школьницами, 11-летней Бэтси и 12-летней Марией Янковской, обогнала хит Кэти Перри «I’m His, He’s Mine», бэнгер «Two» канадского рэпера bbno$ и лид-сингл с предстоящего альбома Кеши «Joyride».