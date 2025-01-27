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В Европарламенте назвали песню «Сигма-бой» примером российской пропаганды

Сегодня в 09:20
Фото: @betsy_real

Немецкий политик и член Европарламента от социально-либеральной партии «Вольт Европа» Нэла Риль назвала примером российской пропаганды хит «Сигма-бой».

«Вы знаете про „Сигма-бой“? „Сигма-бой“ — это вирусный русский троп, используемый в социальных сетях, который передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир», — сказала она.

Риль выразила уверенность, что популярность песни среди подростков — это один из примеров российского проникновения в популярный дискурс. «Россия поняла, как внедрить эти идеи в общество: нацелиться на молодых украинцев с их телефонами, изменить истории, которые украинцы рассказывают своему обществу», — добавила она.

В середине января песня «Сигма-бой» попала на седьмую строчку чарта Billboard танцевальных и поп-песен. Композиция, исполненная российскими школьницами, 11-летней Бэтси и 12-летней Марией Янковской, обогнала хит Кэти Перри «I’m His, He’s Mine», бэнгер «Two» канадского рэпера bbno$ и лид-сингл с предстоящего альбома Кеши «Joyride».

Трек появился в сети в октябре 2024-го и быстро стал вирусным за рубежом. Сперва он попал в тренд, где блогеры приходят в общественное место и на полную громкость включают глупые песни, которые слушать при людях неловко. После этого припев «Сигма-боя» захватил умы игроков Roblox и берлинских битмейкеров. За три месяца композиция собрала на ютубе более 51 млн просмотров.

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