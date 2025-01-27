В США стартовали съемки второго сезона сериала «Грызня». Об этом рассказала актриса Кэри Маллиган.
«Мы только начали. Почти все [изменилось]. Но все равно [создатель Ли Сон Чжин] гениален. Это совершенно новая история, и если я скажу что‑то еще, то на моей голове появится лазерный луч. Но это очень волнительно», — отметила она.
В новом сезоне будет восемь эпизодов. В них молодая пара станет свидетелем тревожащей ссоры между их боссом и его женой.
В качестве создателя, шоураннера и исполнительного продюсера продолжения выступит Ли Сон Чжин, автор первого сезона. Звезды проекта Стивен Ен и Али Вонг станут сопродюсерами продолжения. Вместе с Маллиган в продолжении шоу сыграют Оскар Айзек, Чарльз Мелтон и Кейли Спэни.
Первый сезон сериала вышел в апреле 2023 года. Он рассказал о двух незнакомцах, которых связала автомобильная авария. Столкновение стало началом вражды между успешной предпринимательницей, пребывающей в стрессе, и неудачливым наемным работником.
Проект хорошо приняли как зрители, так и критики, он получил три «Золотых глобуса», а «Афиша Daily» включила его в список 35 лучших сериалов 2023 года.