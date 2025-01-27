Эфиопия потребует у Великобритании вернуть украденные сокровища

Правительство Эфиопии намерено добиваться от Великобритании возвращения артефактов, украденных во время англо-эфиопской войны. Об этом сообщает The Telegraph.
Речь идет о памятниках материальной культуры, включая рукописи, мечи, щиты и одежду, а также о священных для эфиопской православной церкви предметах, таких как иконы, богослужебные книги и кресты.
Британская армия завладела ими, когда во время экспедиции 1868 года разграбила столицу-крепость Магдалу. Война между Британией и Абиссинией (ныне Эфиопия) началась в 1867-м и была вызвана арестом в Эфиопии нескольких миссионеров и британских дипломатов.
Эфиопские сокровища оказались в британских частных коллекциях, включая Национальный музей армии, Британский музей, Бодлианскую библиотеку, Королевскую библиотеку, а также в Королевской коллекции.
Возвращение артефактов будет курировать управление наследия, которое входит в Министерство туризма Эфиопии, вместе с Эфиопской православной церковью. Они создадут петицию и развернут пиар-кампанию с участием знаменитостей. Затем последует официальное обращение к британскому правительству. С этой же просьбой к королю Карлу III уже обратился внук последнего императора Эфиопии Эрмиас Сахле-Селассие.