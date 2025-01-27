СК объявил в розыск Моргенштерна*

Музыканта разыскивают в связи с открытым в его отношении уголовным делом. Речь идет о части второй статьи 330.1 УК (нарушение порядка деятельности иноагента).

Адвокат Сергей Жорин заявил, что у следствия не было оснований для розыска Моргенштерна. «Мой доверитель от следствия не скрывается, его местонахождение следователю известно: Алишер в настоящее время находится на лечении, о чем он сам ранее публично заявлял», — отметил он.