СК объявил в розыск Моргенштерна*

Следственный комитет объявил в розыск рэпера Алишера Моргенштерна*. Об этом сообщает ТАСС.
Музыканта разыскивают в связи с открытым в его отношении уголовным делом. Речь идет о части второй статьи 330.1 УК (нарушение порядка деятельности иноагента).
Адвокат Сергей Жорин заявил, что у следствия не было оснований для розыска Моргенштерна. «Мой доверитель от следствия не скрывается, его местонахождение следователю известно: Алишер в настоящее время находится на лечении, о чем он сам ранее публично заявлял», — отметил он.
17 января рэперу предъявили уголовное обвинение в нарушении закона об иноагентах. Ему грозит штраф до 300 тыс. рублей или заключение на срок до двух лет. Рэпер вину не признает и намерен «доказывать невиновность».
В тот же день Моргенштерн лег в рехаб и опубликовал первое фото из больничной палаты. Он признался, что в самолете «поднял последний бокальчик» за свою новую жизнь.
18 января стало известно, что имущество Моргенштерна арестовали по делу о нарушении обязанностей иностранного агента. «По решению суда Моргенштерну запрещено совершать какие‑либо юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями», — сказано в сообщении прокуратуры.
* Моргенштерн внесен Минюстом в реестр иноагентов.