Мультсериал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» продлили на третий сезон

Третий сезон мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» получил зеленый свет. Об этом сообщил глава телевизионного отдела Marvel Брэд Виндербаум.
Он также рассказал, что сценарий для второго сезона уже готов, а анимация сделана наполовину.
Шоу рассказывает об истории происхождения Питера Паркера и его первых шагах в качестве Человека-паука. Действие происходит не в киновселенной Marvel, а в альтернативной реальности, где наставником супергероя становится не Тони Старк, а Норман Озборн.
Создатели пошли на такой шаг, чтобы не ограничивать себя в плане сюжета и позволить себе полную творческую свободу.
Главным сценаристом и одним из продюсеров проекта выступает Джефф Траммелл, писавший сценарии для мультсериалов «Амфибия», «Истребители глюков» и «Крейг из царства Ручья». Анимация шоу отдает дань уважения ранним комиксам «The Amazing Spider-Man» от Стэна Ли и Стива Дитко. Премьера первого сезона состоится 29 января на Disney+.