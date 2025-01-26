В Сочи толпа подростков устроила бунт из‑за отмены концерта блогера Ивана Золо

В Сочи более сотни подростков устроили бунт из‑за отмены концерта блогера Ивана Золо. Об этом сообщают Baza и «Осторожно, новости» .

Выступление тиктокера должно было пройти в ТЦ «Мелодия» в центре города. Однако за час до начала стало известно о его отмене. По словам самого Золо, причиной послужило сообщение о минировании.