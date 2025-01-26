В Сочи толпа подростков устроила бунт из‑за отмены концерта блогера Ивана Золо

В Сочи более сотни подростков устроили бунт из‑за отмены концерта блогера Ивана Золо. Об этом сообщают Baza и «Осторожно, новости».
Выступление тиктокера должно было пройти в ТЦ «Мелодия» в центре города. Однако за час до начала стало известно о его отмене. По словам самого Золо, причиной послужило сообщение о минировании.
Юные фанаты блогера впали в ярость, начали кричать и толкаться. Некоторые попытались проникнуть в закрытое здание самостоятельно. Для этого они решили воспользоваться веткой, которой стали выбивать дверь.
На место стихийного митинга вызвали полицию и Росгвардию. Baza со ссылкой на очевидцев сообщает что задержаны более 10 человек. В Центральном районе города слышны сирены.
Три дня назад концерт Ивана Золо в Севастополе тоже был отменен из‑за сообщения о минировании. Тогда силовики приехали на мероприятие уже во время выступления блогера.