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В Сочи толпа подростков устроила бунт из‑за отмены концерта блогера Ивана Золо

Сегодня в 17:38

В Сочи более сотни подростков устроили бунт из‑за отмены концерта блогера Ивана Золо. Об этом сообщают Baza и «Осторожно, новости».

Выступление тиктокера должно было пройти в ТЦ «Мелодия» в центре города. Однако за час до начала стало известно о его отмене. По словам самого Золо, причиной послужило сообщение о минировании.

Юные фанаты блогера впали в ярость, начали кричать и толкаться. Некоторые попытались проникнуть в закрытое здание самостоятельно. Для этого они решили воспользоваться веткой, которой стали выбивать дверь.

На место стихийного митинга вызвали полицию и Росгвардию. Baza со ссылкой на очевидцев сообщает что задержаны более 10 человек. В Центральном районе города слышны сирены.

Три дня назад концерт Ивана Золо в Севастополе тоже был отменен из‑за сообщения о минировании. Тогда силовики приехали на мероприятие уже во время выступления блогера.

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