Зимы в России стали теплее на 3 градуса за 50 лет

Средняя температура в России зимой увеличилась примерно на три градуса за последние 50 лет. Об этом сообщил РИА «Новости» эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

Он отметил, что наиболее быстрое потепление происходит в арктической зоне России, несколько более медленное ― в южных регионах.

«Росгидромет рассчитывает тренд с 1976 года. Есть определенные основания, почему именно с этого года — именно с этого периода можно начинать отсчет антропогенного воздействия. И эта цифра — примерно плюс три градуса по всей России», ― сказал Кокорин.