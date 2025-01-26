Гигантский айсберг может врезаться в остров у Антарктиды

Самый большой в мире айсберг может врезаться в остров Южная Георгия у берегов Антарктиды. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на физика-океанографа Британской антарктической службы Эндрю Мейерса.

На Южной Георгии, принадлежащей Великобритании, живут миллионы пингвинов и тюленей. Людское население острова ограничивается парой десятков человек.

Площадь айсберга A23a ― около 4400 квадратных километров, это больше площади Ингушетии. Огромная глыба льда движется к Южной Георгии со скоростью 1 метр каждые три-семь секунд, то есть от 0,5 до 1,2 километра в час.

Айсберг приблизится к острову в ближайшие две-четыре недели. По словам Мейерса, он может застрять на отмели или проскользнуть мимо. В первом случае глыба может помешать пингвинам кормить своих детенышей, и некоторые из них могут погибнуть от голода. Однако в целом исследователи не слишком обеспокоены возможным ущербом от A23a.

«Большие айсберги натыкаются на отмели вокруг Южной Георгии более или менее каждый год — это своего рода шоссе для крупных айсбергов», — отметил исследователь льда из Университета Колорадо Тед Скамбос.