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Немец прожил под водой 120 дней и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Сегодня в 15:10
Фото: @ocean_builders

Немецкий аэрокосмический инженер Рюдигер Кох установил рекорд по самому длительному пребыванию под водой в условиях повышенного давления ― он провел 120 дней в погруженной капсуле у берегов Панамы. Об этом сообщает The Guardian.

59-летний Кох выбрался из своего подводного дома 24 января. За этим наблюдал судья Книги рекордов Гиннесса, который подтвердил рекорд. До этого самое длительное время пребывания под водой было у американца Джозефа Дитури, который 100 дней прожил в подводной капсуле в лагуне Флориды.

В подводном домике Коха площадью 30 квадратных метров было все необходимое для жизни ― кровать, туалет, телевизор, компьютер с доступом в интернет и даже велотренажер. Погруженная на глубину 11 метров капсула находилась в 15 минутах езды на лодке от побережья северной Панамы. Она соединялась с другой камерой, имеющей выход над поверхностью моря ― через него могли передавать еду и приходить посетители, включая врача.

Солнечные панели на поверхности обеспечивали электричество. Был также резервный генератор, но вот душ отсутствовал. Все время его проживания под водой Коха снимали четыре камеры. Они фиксировали его перемещения по камере и повседневную жизнь, а специалисты следили за его психическим здоровьем.

«Это было великое приключение, и теперь, когда оно закончилось, есть даже чувство сожаления. Мне очень понравилось проведенное здесь время», — сказал Кох, покинув подводную капсулу.

В честь установления рекорда он выпил шампанского и выкурил сигару, а затем прыгнул в Карибское море. Там его подобрала лодка и отвезла на сушу для праздничной вечеринки.

Инженер сказал, что надеется изменить представления о том, где могут поселиться люди. «Мы пытаемся доказать, что моря на самом деле ― подходящая среда для человеческой экспансии», — отметил он.

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