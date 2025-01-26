Российские отели смогут получать статус Pet Friendly для гостей с питомцами

Роскачество завершило разработку стандарта Pet Friendly, который адаптирует инфраструктуру отелей и санаториев для людей, путешествующих с домашними животными. Об этом сообщает ТАСС.

Стандарт предусматривает выделение некоторых номеров и общественных зон для гостей с питомцами, отметила замруководителя Роскачества Юлия Михалева. Отели со статусом Pet Friendly должны предоставлять в зоне приема и размещения гостей миски с питьевой водой для животных, а в зоне отдыха и ожидания размещать лежанки.