Российские отели смогут получать статус Pet Friendly для гостей с питомцами

Роскачество завершило разработку стандарта Pet Friendly, который адаптирует инфраструктуру отелей и санаториев для людей, путешествующих с домашними животными. Об этом сообщает ТАСС.
Стандарт предусматривает выделение некоторых номеров и общественных зон для гостей с питомцами, отметила замруководителя Роскачества Юлия Михалева. Отели со статусом Pet Friendly должны предоставлять в зоне приема и размещения гостей миски с питьевой водой для животных, а в зоне отдыха и ожидания размещать лежанки.
Вблизи гостиницы или на ее территории должна появится зона для выгула питомцев, а в самих номерах — дополнительное место для животного, миски для воды и корма, пакеты для уборки.
Персонал такого отеля обязан знать и соблюдать правила обращения с животными и основы санитарно-гигиенических и ветеринарных требований. Кроме того, гостиницам рекомендуется предоставлять в средстве размещения дополнительные услуги: спа для животных, груминг, зооняня, выгул.
Отели, получившие соответствующий статус, смогут разместить на своем объекте и сайте специальный знак Pet Friendly. Они также должны опубликовать на своем сайте политику по отношению к гостям с животными и правила проживания с ними. Гостям при заселении будет необходимо заполнить специальную анкету и предоставить ветеринарный паспорт питомца.
В разработке стандарта приняли участие представители отраслевого сообщества: компании «Четыре лапы» и «Собакин город», Союз общественных кинологических организаций — Российская кинологическая федерация, Центр изучения питания и благополучия животных, ТГК «Вега» и Ассоциация людей с аллергическими заболеваниями и атопическим дерматитом.