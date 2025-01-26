Художник, осужденный за «тюремные неваляшки», будет отбывать наказание в фонде Захара Прилепина

Красноярский художник Василий Слонов, осужденный за неваляшки с «блатными» татуировками, остаток исправительных работ будет отбывать в фонде Захара Прилепина. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, сооснователь фонда.

«Василий Слонов создаст арт-медвежат, поддерживающих традиционные ценности и мой законопроект о совместной опеке после развода. Мы должны защитить наших детей, женщин и страну», ― написал Кузнецов в своем телеграм-канале.

По его словам, «арт-объекты буду по выходным выкладывать», а доходы от продажи медведей пойдут на благотворительность. Сам Слонов, как пишет портал «НГС», рассказал, что выставки будут проходить в Москве, а он будет приезжать туда на презентации.

Кузнецов отметил, что художник «уже не будет заигрывать с блатной романтикой, рисовать на матрешках воровские звезды или что он там раньше делал». «Все выводы он принял правильные, и я ему помогаю», — добавил депутат.

О том, что команда Захара Прилепина поможет Слонову «держать верный курс», Кузнецов писал еще в конце декабря. Тогда же он опубликовал новую работу художника ― подставку под туалетный ершик в виде головы дяди Сэма, символа США. Депутат при этом заявил, что ему работа не нравится, поскольку «даже к врагу надо относиться с уважением», а произведение Слонова расчеловечивает противника.