Роберт Эггерс не будет снимать кино о современности: «От мобильника на экране хочется удавиться»

Режиссера «Носферату» Роберта Эггерса пугает даже мысль о съемках в современном сеттинге. Об этом он рассказал в интервью Rotten Tomatoes.

Постановщик известен благодаря картинам, снятым в обстановке старины. Так можно охарактеризовать «Ведьму» и «Маяк» (их герои живут в Новой Англии 1630-х и 1890-х годов соответственно) «Варяга» (Русь и Исландия конца IX века) и «Носферату» (Трансильвания 1830-х годов). По его словам, это осознанный выбор.

«Меня тошнит от одной мысли поместить в кадр автомобиль. От мобильника на экране хочется удавиться. Снять современную историю без мобильника в кадре ты не можешь, такова жизнь, вот я и не снимаю», — объяснил Эгггерс.