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Роберт Эггерс не будет снимать кино о современности: «От мобильника на экране хочется удавиться»

Сегодня в 13:00
Кадр: Screenrant / YouTube

Режиссера «Носферату» Роберта Эггерса пугает даже мысль о съемках в современном сеттинге. Об этом он рассказал в интервью Rotten Tomatoes.

Постановщик известен благодаря картинам, снятым в обстановке старины. Так можно охарактеризовать «Ведьму» и «Маяк» (их герои живут в Новой Англии 1630-х и 1890-х годов соответственно) «Варяга» (Русь и Исландия конца IX века) и «Носферату» (Трансильвания 1830-х годов). По его словам, это осознанный выбор.

«Меня тошнит от одной мысли поместить в кадр автомобиль. От мобильника на экране хочется удавиться. Снять современную историю без мобильника в кадре ты не можешь, такова жизнь, вот я и не снимаю», — объяснил Эгггерс.

Тем не менее, режиссер не против разных исторических периодов.

«У меня нет четкой верхней границы. Может быть, я смог снять что‑то о 1950-х годах, но мое воображение лучше работает во временах до Второй мировой», — добавил он.

Его свежий проект «Носферату» успешно прошел в мировом прокате, собрал 156 млн долларов при бюджете в 50 млн, а также заработал сразу четыре номинации на премию «Оскар».

После съемок звезда картины Николас Холт рассказал, что Эггерс подарил ему протез пениса графа Орлока, который на экране носил Билл Скарсгорд.

Гениталию в театральной версии не увидели зрители из России и СНГ. В копии для нашего региона существенно сократили несколько сцен, затемнили промежность Носферату, встающего из гроба, «одели» голую Элен в сорочку, а в финальной сцене обрезали кадр таким образом, чтобы ее сосков не было на экране.

Следующим фильмом постановщика станет хоррор «Вервольф». Его премьера ожидается под Рождество 2026 года.

Кроме того, Эггерс работает над сиквелом «Лабиринта» Джима Хенсона. Кинематографист напишет сценарий продолжения культового фильма 1986 года вместе со своим соавтором Сьоном Сигурдссоном

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