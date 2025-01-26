В байопике о Бритни Спирс главную роль может сыграть Селена Гомес или Натали Портман

Натали Портман и Селена Гомес ― главные претендентки на роль Бритни Спирс в грядущем байопике, который снимет Джон Чу. Об этом сообщает Life And Style Magazine со ссылкой на источник.

«Бритни обожает Натали Портман и считает ее невероятной актрисой, она хотела бы увидеть ее в роли и думает, что с правильным визажистом она могла бы легко преобразиться. То же самое касается и Селены Гомес. Она из тех, кого Бритни любит как человека и как артиста, она считает ее очень талантливой и знает, что у нее также есть своя история как ребенка-звезды, на которую можно было бы опираться, что облегчило бы задачу», ― приводит издание слова инсайдера.

О том, что постановщик «Безумно богатых азиатов» разрабатывает фильм по мемуарам Бритни Спирс, в начале августа сообщил Variety. По информации издания, студия Universal приобрела права на книгу и пригласила в проект Джона Чу и продюсера Марка Платта, совместно с которыми уже работает над дилогией мюзиклов «Злая» с Арианой Гранде.

На церемонии вручения «Золотого глобуса» в январе 2025-го Чу сказала, что Спирс будет активно вовлечена в создание картины. После новостей об экранизации мемуаров фанаты начали выбирать актрису на главную роль, и, как сказал режиссер, он видел эти предложения.

«Я видел все фанатские кастинги, и всегда учитываю их, потому что, возможно, там есть хорошая идея», — отмечал Чу. ― Но нам нужно понять, какой будет подход к фильму, прежде чем мы узнаем, кто подходит для этой роли».