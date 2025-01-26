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В Самаре лабрадор-поводырь стал студентом института культуры

Сегодня в 10:31
Фото: Самарский государственный институт культуры

Самарский институт культуры выдал студенческий билет лабрадору-повыдырю. Фото билета и питомца появились в соцсетях вуза.

«Сувенирный экземпляр на имя первокурсника факультета современного искусства и художественных коммуникаций Снежка Валентиновича Бычкова за подписью ректора выдали его хозяйке Анне Казаевой», — отмечается в сообщении.

Осенью 2024 года пес стал вольнослушателем в СГИКе. Ранее он прошел подготовку в учебно-кинологическом центре в Балашихе, а позже попал в семью Валентина Бычкова и Анны Казаевой. Оба супруга — слабовидящие, учатся по направлению эстрадно-джазового искусства, а также преподают вокал и игру на саксофоне.

По словам Анны в беседе с «КП-Самара», необходимость в Снежке стала ясна в 2022 году, когда девушка упала в яму во время прогулки. Спустя пару лет в ее семье появился мохнатый помощник, вскоре он стал еще и близким другом.

«Собака нас с женой еще больше сблизила. До него вечерами мы занимались каждый своим делом, а теперь в семь или полвосьмого надо выходить, как минимум, на час на прогулку. И мы идем всей толпой, втроем. Гуляем по району, наворачиваем круги, общаемся, смеемся над Снежком, когда он что‑то милое вытворяет», — рассказала пара.

Анна заметила, что студенты положительно отреагировали на присутствие Снежка на занятиях: «Сначала, конечно, все удивлялись, но постепенно привыкли. И конечно, все ходят Снежка потискать».

В пресс-службе вуза, добавили, что во время пар лабрадор может храпеть, но особенно рад посещать пары по хоровому пению и подпевает хозяевам. Ректор СГИК отметила, что пес стал любимцем не только для студентов, но и преподавателей и коллег.

«Наши гости при виде Снежка бросают все свои дела и хотят его погладить. Снежок любит сухарики и другие лакомства, но нужно помнить, что собаку нельзя закармливать», — напомнила руководительница учреждения.

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