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«Уезжают мусульманами, а возвращаются коммунистами»: талибы* запретили студентам ехать в Россию

Сегодня в 10:09

Министерство высшего образования Афганистана запретило 500 студентам поехать в Россию на учебу. Об этом пишет местная оппозиционная газета «Хашт-е Собх».

«За последние три года, помимо лишения девушек и женщин всех прав в общественной, образовательной и учебной сферах, талибы* также ввели множество ограничений для мужчин в стране. Эта группа предотвратила поездку сотен студентов в Россию, утверждая, что студенты „уезжают мусульманами, а возвращаются коммунистами“», ― сообщает издание.

По данным газеты, 500 студентов зарегистрировались на российскую стипендию в 2023 году и прошли все необходимые экзамены в 2024-м. Однако теперь талибы мешают им поехать на учебу, заявляя, что вера учащихся может быть разрушена.

Студенты, добивавшиеся заграничной стипендии годами, считают, что действия талибов лишают их права на высшее образование и светлое будущее. Учащиеся обвиняют «Талибан» в том, что это движение против науки, прогресса и развития молодежи, утверждает «Хашт-е Собх».

По данным газеты, студенты также обратились к представителям России, чтобы они вступили в диалог с властями «Талибана»* и решили эту проблему. Учащиеся отмечают, что талибы и ранее блокировали доступ к образованию в России, но РФ помогала студентам получать учебные визы через Иран и поступать в соответствующие университеты.

* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.

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