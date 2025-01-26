«Уезжают мусульманами, а возвращаются коммунистами»: талибы* запретили студентам ехать в Россию

Министерство высшего образования Афганистана запретило 500 студентам поехать в Россию на учебу. Об этом пишет местная оппозиционная газета «Хашт-е Собх».
«За последние три года, помимо лишения девушек и женщин всех прав в общественной, образовательной и учебной сферах, талибы* также ввели множество ограничений для мужчин в стране. Эта группа предотвратила поездку сотен студентов в Россию, утверждая, что студенты „уезжают мусульманами, а возвращаются коммунистами“», ― сообщает издание.
По данным газеты, 500 студентов зарегистрировались на российскую стипендию в 2023 году и прошли все необходимые экзамены в 2024-м. Однако теперь талибы мешают им поехать на учебу, заявляя, что вера учащихся может быть разрушена.
Студенты, добивавшиеся заграничной стипендии годами, считают, что действия талибов лишают их права на высшее образование и светлое будущее. Учащиеся обвиняют «Талибан» в том, что это движение против науки, прогресса и развития молодежи, утверждает «Хашт-е Собх».
По данным газеты, студенты также обратились к представителям России, чтобы они вступили в диалог с властями «Талибана»* и решили эту проблему. Учащиеся отмечают, что талибы и ранее блокировали доступ к образованию в России, но РФ помогала студентам получать учебные визы через Иран и поступать в соответствующие университеты.
* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.