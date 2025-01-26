«Уезжают мусульманами, а возвращаются коммунистами»: талибы* запретили студентам ехать в Россию

Министерство высшего образования Афганистана запретило 500 студентам поехать в Россию на учебу. Об этом пишет местная оппозиционная газета «Хашт-е Собх».

«За последние три года, помимо лишения девушек и женщин всех прав в общественной, образовательной и учебной сферах, талибы* также ввели множество ограничений для мужчин в стране. Эта группа предотвратила поездку сотен студентов в Россию, утверждая, что студенты „уезжают мусульманами, а возвращаются коммунистами“», ― сообщает издание.