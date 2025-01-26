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Дейва Франко — о сравнениях с Луиджи Манджоне: «Я никогда не получал столько сообщений сразу»

Сегодня в 09:11
Фото: Clayton Chase/IndieWire /// XNY/Star Max/GC Images

Знакомые завалили звезду «Иллюзии обмана» Дейва Франко сравнениями с Луиджи Манджони. Об этом актер рассказал журналистам The Hollywood Reporter.

Имя артиста завирусилось в твиттере сразу после поимки подозреваемого в убийстве CEO американской страховой компании United Healthcare. В соцсети решили, что он обязан сыграть в сериале-байопике о преступнике, а создателю «Монстры: История Джеффри Дамера» Райану Мерфи необходимо запустить такой проект в работу.

Хотя 39-летний актер держится в стороне от соцсетей, он узнал о неожиданной славе от знакомых.

«[Говорил ли ему кто‑то, что он похож на Луиджи Манджони?] Да ему об этом рассказали все вокруг», — улыбнулась жена и напарница актера по хоррору «Вместе» Элисон Бри.

«Мне никогда в жизни и ни о чем так часто не писали. Друзья, знакомые — все, у кого есть мой номер, все написали. Но официальных предложений до сих пор не было», — рассмеялся Франко.

В начале декабря 2024 года Луиджи Манджони было предъявлено обвинение в убийстве Брайана Томпсона, CEO крупнейшей американской страховой фирмы United Healthcare. Трагедия всколыхнула Америку, но погибшему почти никто не сочувствовал из‑за негативной репутации организации.

При аресте у Манджони нашли манифест с критикой в адрес частных страховых компаний. В тексте он критиковал индустрию страхования здоровья и погоню за прибылью вместо заботы о пациентах. Вместо осуждения 26-летний задержанный получил внушительную поддержку и множество поклонников.

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