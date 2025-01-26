Джордж Р.Р.Мартин выпустил научную работу по выдуманному инопланетному вирусу

Писатель Джордж Р.Р.Мартин стал соавтором научной работы по инопланетному вирусу из серии книг «Дикие карты». Материал вышел в Американском журнале физики, его пересказывает Arstechnica.

Серия романов-антологий «Дикие карты» построена вокруг сюжета о вирусе, который попадает на Землю и меняет человеческую ДНК. Мутации убивают 90% людей, превращают 9% выживших в монстров или уродов, известных как «джокеры», а 1% — «тузам» — дают суперспособности. С конца 1980-х годов истории для книг писали разные авторы, а Мартин выступал в качестве редактора вместе с Мелиндой Снодграсс.

Среди поклонников этой вселенной долгое время идет дискуссия о научности такого вируса. Она заинтересовала физика из Лос-Аламосской национальной лаборатории Иэна Трегиллиса, который увидел в ней интересное педагогическое упражнение.

«Как теоретик я не мог не попробовать упорядочить канон в рамках какой‑то базовой модели. Как настоящий физик я начал с грубых оценок и потом погрузился с головой. В конце концов, я в шутку предположил, что, возможно, было бы проще написать настоящую физическую статью, чем еще один пост в блоге», — пояснил мотивацию соавтор Мартина.

Материал вышел под названием «Эргодическая лагранжева динамика во вселенной супергероев». Мартин и Трегиллис подошли к вымышленному вирусу из мира «Диких карт» как к настоящей физической проблеме. Они использовали математику и физику, чтобы создать модель, которая объясняет, как вирус меняет людей. В тексте они отметили, что, хотя их сценарий вымышленный и довольно хитросплетенный, в нем все равно можно увидеть материал для физического анализа и разработки моделей.

Исследователи учли, что вирус мог не только поделить людей на «джокеров» и «тузов», но и создать смежную категорию, а также «криптов» — людей, которые не выявили у себя никаких особенностей, характерных для сторон.

Модель была построена на трех правилах: деление на «погибших», «джокеров» и «тузов» происходит в соотношении 90:9:1; число «криптов» неизвестно; мутации зависят от разных факторов и вероятностей.

В модели также учтены два случайных фактора: насколько сильно вирус меняет человека и к какому из полюсов («джокер» или «туз») ближе окажется подопытный. Для описания всех возможных вариантов развития событий под воздействием вируса Мартин и Трегиллис использовали метод Лагранжа (сложный способ анализа движения объектов).

Графическая интерпретация математической модели вируса «Диких карт» выглядит так. Большие круги с цветными линиями показывают возможные траектории мутаций. Вставка в правом верхнем углу показывает угловые значения для «тузов» и «джокеров», а синяя стрелка показывает направление и силу мутации. © Фото: Ian Tregillis