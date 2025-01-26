Издательство Dark Horse отменило серию комиксов «Дети Ананси» Нила Геймана

Издательство комиксов Dark Horse отказалось от сотрудничества с Нилом Гейманом и закрыло адаптацию «Дети Ананси». Об этом представители компании сообщили в аккаунте в твиттере.

«Dark Horse серьезно относится к обвинениям в адрес Нила Геймана, и мы больше не будем издавать его работы. Подтверждаем, что серия комиксов „Дети Ананси“ отменена и не будет переиздаваться», — говорится в посте.

В 2021 году Amazon приобрел права на экранизацию романа и планировал выпустить мини-сериал в 2025 году. Компания пока не реагировала на обвинения в насилии в адрес писателя.

Восемь бывших партнерш Геймана обвинили его в изнасилованиях, абьюзе и издевательствах. Одна из них, работавшая няней в доме писателя, рассказала, что он насиловал ее, заставлял есть рвоту, унижал и называл рабыней.

Комментируя слова девушек, Гейман отверг все обвинения и подчеркнул, что рассказанные истории не происходили или искажены и «не имеют никакого отношения к реальности».

«Я далеко не идеальный человек, но я никогда не вступал в сексуальные отношения без согласия ни с кем. Никогда. Вспоминая о том, что произошло на самом деле, а не то, что утверждается, я не признаю, что было какое‑то насилие», — отметил автор «Песочного человека».