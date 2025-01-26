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Бенедикт Камбербатч не хочет возвращаться к «Шерлоку»: «Для этого нужно превзойти самих себя»

Сегодня в 06:31
Фото: Cindy Ord/Getty Images

Авторам «Шерлока» придется придумать нечто особенное, чтобы Бенедикт Камбербатч вернулся к роли. Об этом он рассказал в беседе с Variety.

Интервьюер поинтересовался, смогут ли зрители еще когда‑нибудь увидеть актера в роли знаменитого сыщика.

«Для этого понадобится много денег», — рассмеялся Камбербатч. Впрочем, это было шуткой лишь отчасти.

«Придется придумать нечто лучше, чем мы когда‑либо делали. Мы заставили и себя, и зрителей желать чего‑то большего. Может, мне бы и хотелось сыграть Шерлока вновь, но понадобится превзойти самих себя», — пояснил он.

Ключевым для Камбербатча было стремление делать непохожие проекты. Он вспомнил, как в Австралии во время одной из встреч с поклонниками сериала пообещал их удивлять.

«Я сказал, ребята, я знаю, как вам нравится „Шерлок“, но знайте, что я не буду делать одно и то же каждый раз. Я не хочу быть одинаковым Бенедиктом. Возможно, какая‑то из моих ролей вам не понравится. Я могу быть милым и нежным или ужасным и отвратительным. Но мне нужно двигаться в разных направлениях, чтобы удивлять и вас, и себя», — отметил актер.

В том же интервью Камбербатч поделился, что вместе с Робертом Дауни-младшим он часто шутил над тем, как им обоим довелось сыграть детектива на экране. Однако они решили не напоминать об этом в фильмах Marvel.

«На съемочной площадке мы смеялись над тем, что собрали сразу двух Шерлоков. В сценарии даже был момент, где кто‑то поворачивается к нам и говорит: „Ну ни хрена себе, Шерлок!“ Но мы убрали эти мета-моменты. Просто сказали „нет“, пусть этим занимаются фанаты в фанфиках», — подчеркнул артист.

Британец заметил, что роль Доктора Стрэнджа стала мешать ему искать новые проекты и сниматься в артхаусном кино вроде «Чудесной истории Генри Шугара» или будущей «The Thing With Feathers» от Уэса Андерсона.

«Режиссерам и директорам по кастингу тяжело себе представить, что парень из Marvel может захотеть играть в скромной картине об участнике французского Иностранного легиона, который возвращается в Париж. Тем не менее мне бы хотелось больше играть в европейском кино, такого со мной раньше не случалось», — рассказал Камбербатч.

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