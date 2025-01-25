Шторму в Великобритании дали имя персонажа из «Властелина колец»

Метеорологическое бюро Великобритании назвало шторм, который может быть сильнейшим за последние 10 лет, именем персонажа «Властелина колец». На страну надвигается Эовин, сообщает NME.

Официально Метеобюро не подтверждало, что шторм получил название именно в честь Эовин (ее сыграла Миранда Отто), внучки роханского короля Тенгеля. Считается, что Джон Рональд Руэл Толкин придумал имя Эовин, объединив слова eoh («лошадь») и wyn («радость»), поскольку жители королевства были известны как наездники.

Название объявили после публичных слушаний, на которых граждане вносили свои предложения. В 2015 году в Великобритании запустили проект «Name our Storms» («Дай название нашим штормам»), по которому составляется список из предложенных названий на год вперед.

Местная служба прогноза погоды не впервые черпает вдохновение из книг Толкина. В список на 2021–2022 годы в заявках на наименование попадались имена полуэльфийки Арвен, которую в экранизации Питера Джексона сыграла Лив Тайлер.