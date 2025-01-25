В метро Москвы запретили слушать музыку и смотреть видео без наушников

Власти Москвы обновили правила пользования метро. Теперь при поездке запрещено слушать музыку и смотреть видео без наушников, следует из телеграм-канала департамента транспорта Москвы.
Пункт о наушниках появился в главе 2.11 («На территории метрополитена запрещается») правил пользования метрополитена: «[Запрещено] использовать средства звукоусиления (кроме слуховых аппаратов), за исключением случаев, установленных ГУП „Московский метрополитен“, и прослушивать аудиозаписи или аудиотрансляции без наушников».
В телеграм-канале дептранса Москвы выложили карточки с запретами и рекомендациями.
Кроме того, по станциям и переходам теперь запрещено ездить на самокатах, велосипедах и роликах. Перевозить транспортные средства теперь нужно только в специальных чехлах, чтобы они не пачкали салон и вещи пассажиров. Животных можно перевозить только в клетках, специальных сумках или контейнерах, кроме собак-поводырей.
«Мы внесли изменения в правила пользования столичным метро, чтобы сделать поездки еще безопаснее и комфортнее. Например, обновили условия провоза самокатов, велосипедов и животных», — заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.