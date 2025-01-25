На ютубе заметили рекламу перед видео на много часов. Возможно, это борьба с блокировщиками рекламы

Пользователи реддита обнаружили на ютубе рекламу, которая может идти по несколько часов и не пропускается. Некоторые сообщают о 60-минутной рекламе, другие же наткнулись на трехчасовую.

Издание Android Authority, обратившее внимание на жалобы, пишет, что на одном из скриншотов можно заметить включенный блокировщик рекламы на ютубе. Поэтому, полагает редакция, «абсурдно долгая» реклама включается именно у таких пользователей.

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Позже Google дала комментарий, что реклама — это «жизненно важный спасательный круг» для создателей видео, который помогает развивать им бизнес, а блокировщики рекламы нарушают правила платформы.

«Мы запустили глобальную кампанию, чтобы убедить зрителей, у которых включены блокировщики рекламы, разрешить показ рекламы на ютубе или попробовать [подписку] YouTube Premium для просмотра без рекламы», — сообщила пресс-служба Google.

Владелец YouTube отметил, что обычно реклама, которую нельзя пропустить, длится до 15 секунд. Компания признала свои попытки выявить пользователей, пытающихся заблокировать рекламу, и отучить их от этого, а также возможность отключить воспроизведение ролика. Там подчеркнули, что это крайняя мера против самых непокорных блокировщикам рекламы.