В Госдуме разрабатывают ГОСТ для тюбингов

В Госдуме приступили к разработке государственного стандарта (ГОСТ) для тюбингов. Об этом РИА «Новости» сообщила первый зампред комитета парламента по защите семьи Татьяна Буцкая.
Чиновница пояснила, что необходимость в создании стандарта появился из‑за травмоопасности тюбингов: человек не видит, куда катится, и не может затормозить и быстро слезть, поэтому при разработке нужно это учесть. «Когда вы садитесь в ватрушку, у вас голова находится ниже, чем ноги. Вы не видите, куда летите, поэтому конструкция той ватрушки, которая продается, она должна быть такая, чтобы человек, который сидит в ней, он видел, куда летит», — пояснила Буцкая.
В комитете считают, что тюбинги, на которых катаются сейчас, должны использоваться на аттракционе «зимняя горка». Это более надежно, поскольку люди катятся по безопасной траектории, а на пути ребенка нет никаких преград, пояснила Буцкая.
С 1 марта 2025 года в РФ заработает новый ГОСТ, который ограничит максимальную скорость электровелосипедов до 25 километров в час. Кроме того, у транспортного средства должны быть минимум две независимо управляемых тормозных системы, а тормоза должны стоять и на переднем, и на заднем колесе.
В этом году также появится ГОСТ на шаурму. Работников обяжут носить санитарную одежду, использовать маски и одноразовые перчатки, а также тщательно мыть руки.