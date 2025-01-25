В Госдуме разрабатывают ГОСТ для тюбингов

Чиновница пояснила, что необходимость в создании стандарта появился из‑за травмоопасности тюбингов: человек не видит, куда катится, и не может затормозить и быстро слезть, поэтому при разработке нужно это учесть. «Когда вы садитесь в ватрушку, у вас голова находится ниже, чем ноги. Вы не видите, куда летите, поэтому конструкция той ватрушки, которая продается, она должна быть такая, чтобы человек, который сидит в ней, он видел, куда летит», — пояснила Буцкая.