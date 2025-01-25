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Билл Гейтс назвал безумием вмешательство Илона Маска в политику других стран

Сегодня в 12:54
Фото: UK Government

Билл Гейтс назвал безумием вмешательство Илона Маска в политику зарубежных стран. Предприниматель также рассказал о своем трехчасовом ужине с Дональдом Трампом в интервью The Times.

Гейтс недоволен интересом Маска к внутренней политике стран Европы, Великобритании и Азии, а также от его склонности делится своим мнением и «популистскими выкрутасами» в соцсети X. По мнению бизнесмена, это действительно безумно, что тот «может дестабилизировать политическую ситуацию в странах».

«Возможно, другим странам следует принять меры предосторожности, чтобы убедиться, что сверхбогатые иностранцы не искажают их выборы. Трудно понять, почему кто‑то, у кого есть автомобильный завод и в Китае, и в Германии, чей ракетный бизнес крайне зависит от отношений с суверенными странами и кто занят сокращением расходов правительства США на 2 триллиона долларов и управлением пятью компаниями, так зациклен на этой истории с „бандами груминга“Скандал десятилетней давности вокруг серии преступлений. Банды мужчин в нескольких городах и поселках подвергали детей сексуальному насилию. в Великобритании. Это вообще что такое?», — сказал Гейтс.

Маск хочет добиться отставки британского премьера Кира Стармера, сообщала Financial Times. Миллиардер планирует заручиться поддержкой альтернативных политических движений Великобритании, чтобы добиться смены политика перед следующими выборами. В своих соцсетях Маск называл Стармера «соучастником изнасилований». В ответ его обвиняют в распространении дезинформации.

Гейтс также поделился деталями «увлекательного разговора» с Трампом в особняке в Мар-а-Лаго, где также проходила встреча с Марком Цукербергом. Там бизнесмен рассказывал о ВИЧ и «необходимости оставаться щедрым и внедрять инновации, чтобы создать лекарство», а также полиомиелите, энергетике и ядерной энергии. Политик «не был пренебрежителен», отметил Гейтс.

«С ним так много всего неясно: депортирует ли он девять миллионов или один миллион [нелегальных мигрантов]? Введет ли он 60-процентные тарифы или 5-процентные? Собирается ли он финансировать инновации в области инфекционных заболеваний или положить им конец? Мне нужно оставаться рядом», — заключил Гейтс.

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