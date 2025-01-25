У Лили Рейнхарт появилось расстройство пищевого поведения во время съемок «Ривердейла»

У звезды «Ривердейла» Лили Рейнхарт развилось расстройство пищевого поведения после съемок в сериале. Об этом она рассказала журналу Self.

Во время съемок шестого сезона артистка заметила, что выглядит совсем не так, как раньше. Это мешало рабочему процессу.

«Мне до сих пор жутко от фотографий или кадров из шестого сезона, потому что 99% времени я думала только о моем теле. На протяжении всего дня или сцены я не могла думать ни о чем другом, весь мой внутренний диалог сводился к мысли о том, как поменялось мое тело», — рассказала она изданию.

В сентябре 2023 года в своем твиттере Рейнхарт делилась тем, что дисморфофобия и обсессивно-компульсивное расстройство часто вмешиваются в ее жизнь и не оставляют в покое.

«Мне бы хотелось, чтобы в медиа было больше женщин с руками среднего размера. Дисморфофобия сводит меня с ума, мне кажется, что мои руки должны быть вдвое тоньше, чем они есть сейчас. Мы превратили тонкие руки в какой‑то культ, но такие могут быть только у подростков», — возмутилась актриса.

«Совершенно не понимаю, как люди живут без беспокойства о внешности. Может, я страдаю от этого сильнее из‑за ОКР, но черт, за последние месяцы я рассматривала свои руки какое‑то нездоровое количество времени», — добавила она и пояснила, что постом хотела поддержать других девушек и дать им понять, что фобии случаются у многих людей.