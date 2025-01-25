В Греции в мусорке нашли статую возрастом две тысячи лет

Житель греческого города Салоники нашел в мусоре мраморную статую возрастом более 2000 лет. Об этом пишет CNN со ссылкой на местную полицию.
80-сантиметровая фигура женщины без головы была обнаружена в пакете рядом с мусорным баком в Неой-Эпиватес, пригороде второго по величине города Греции. Мужчине находка показалась необычной, и он связался с властями, а те передали скульптуру археологам для оценки ее значимости.
Как полицейским сообщили эксперты, произведение относится к эллинистической эпохе, периоду примерно между 330 и 320 годами до нашей эры, который был отмечен расцветом искусства и культуры после завоеваний Александра Македонского. После подробного обследования ее передадут местному управлению древностей для сохранения и изучения.
Сотрудники греческого МВД теперь проводят расследование и ищут предыдущего владельца статуи.
Случайные археологические находки относительно часто происходят на территории страны во время строительства зданий или общественных работ. Например, в Салониках недавно открылась выставка древностей, обнаруженных метростроителями во время прокладки тоннелей. В декабре афинские строители газопровода неожиданно наткнулись на римскую статую Гермеса, вертикально вкопанную в яму неподалеку от Акрополя.