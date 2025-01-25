М.Найт Шьямалан выиграл суд по обвинению в плагиате «Дома с прислугой»

Присяжные вынесли единогласное решение в пользу М.Найта Шьямалана и Apple, положив конец судебному разбирательству по делу об авторских правах, сообщает Variety. Режиссер и корпорация обвинялись в краже сюжетных элементов для сериала «Дом с прислугой».

Разбирательство началось 14 января. Режиссер Франческа Грегорини потребовала возмещения ущерба в размере 81 млн долларов из‑за плагиата ее фильма «Эмануэль и правда о рыбах» 2013 года. Лента рассказывает о сумасшедшей женщине, воспринимающей себя матерью куклы, а также о няне, которая подыгрывает этой ложной реальности.

В показаниях Шьямалана утверждается, что ни он, ни творческая команда никогда не видели и не слышали о фильме Грегорини до судебного разбирательства, и назвал это «100-процентным явным недоразумением». «Я бы никогда этого не допустил. Никто из тех, с кем я работаю, никогда бы не сделал ничего подобного», — сказал постановщик.

Грегорини рассказывала, как ее «шокировал» трейлер «Дома с прислугой» из‑за схожестей с ее фильмом. Она рассказала присяжным о кадрах и сюжетных поворотах в шоу, которые, по ее мнению, украдены: например, сцены, когда няня обращается с куклой как с настоящей, хотя она одна и ей не нужно притворяться, и когда няня падает в обморок. Адвокаты Шьямалана в ответ утверждали, что между двумя проектами много различий, в том числе в жанре: «Дом с прислугой» — триллер о сверхъестественном, а «Эмануэль и правда о рыбах» — драма о взрослении. Режиссер же заявлял, нет ничего оригинального в том, что персонаж падает в обморок.

«Мы все видели это сотни и сотни раз. Хичкок делал это в «Ребекке», «Дурной славе», может быть, в «Диверсанте». Это простая вещь, которой никто не может владеть [как автор]», — говорил Шьямалан.

Чтобы вынести решение, присяжные посмотрели «Эмануэля и правду о рыбах»» и три эпизода «Дома с прислугой», а также проконсультировались с экспертами по кинопроизводству Apple.