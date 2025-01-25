Ди Каприо было неловко играть в «Джанго освобожденном» из‑за «слова на Н»

Леонардо Ди Каприо было неловко играть рабовладельца в «Джанго освобожденном» из‑за расистских оскорблений. Об этом рассказал его напарник по картине Джейми Фокс в беседе с Vanity Fair.

Фокс вспомнил, что Ди Каприо и Сэмюел Джексон появились на площадке лишь через 12 недель после начала съемок. «Они внезапно появились на съемках, вошли помещение медленно, почти синхронно, потягивая свои вейпы. Я тогда подумал, насколько же они круто выглядят», — поделился актер.

Проблемы Ди Каприо начались уже на этапе читки сценария. «Возникла большая проблема из‑за слова на Н. Мы читаем, Лео дошел до него и вдруг попросил остановиться, сказал, что не может так общаться с коллегами», — вспомнил Фокс.

«И тут Джексон ему: »***** [Забей], да что тут такого? Читай, что написано, ***** [motherfucker]!«», — рассмеялся исполнитель роли Джанго.

Он напомнил Ди Каприо, что они оба актеры и всего лишь играют роли: «Во времена рабовладения мы с ним вообще бы не общались. Там на площадке, мы не друзья, я не Джейми Фокс, я Джанго. Он бы не справился, пока не понял, насколько это было тяжело и ужасно. С рабами шуток не шутили».

Совет подействовал на звезду, но такого эффекта Фокс не ждал: «На следующий день мы встречаемся, я приветствую его, спрашиваю, как дела. А он молча прошел мимо меня, будто и не заметил. Настолько вошел в образ».

Фокса также впечатлил профессионализм Джексона: «Он сыграл лучше каждого из нас, ему просто обязаны были дать „Оскар“. Ему только скажи „мотор“, он мгновенно войдет в роль и не остановится, пока не скажут „снято“. Он с нашей планеты вообще?».